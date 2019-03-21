Ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна в Киеве состоялся звездный показ (фото)

Ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна 21 марта в Киеве состоялся звездный показ мод. В рамках Junior Fashion Week (недели детской моды) на сцену вышли дети с синдромом и звездные участники.

"Солнечные дети", как называют людей с синдромом Дауна за их доброжелательность, открытость и наивность, не отстают в интеллектуальном развитии в общем смысле. У них, как и у всех детей, есть свои слабые и сильные стороны. И они точно одарены не меньше, чем обычные дети, но для этих детей очень важна социализация - она способствует их адаптации в обществе. Чем больше такие дети общаются с обычными сверстниками, тем менее заметно их отставание, лучше психическое и физическое развитие.

Поддержать детей в показе согласились украинские звезды, среди которых музыкант Роман Бахарев (Bahroma), прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор, телеведущие Надежда Матвеева, Ольга Фреймут, Генадий Попенко, Григорий Решетник, Тимур Мирошниченко, Марыся Горобец, Мария Орлова, актеры сериала "Школа" Андерй Бойко и Мария Кондратенко, дизайнер Елена Бурба.

"Мы хотели показать, что несмотря на распространенное в обществе мнение о неспособности детей с синдромом к классическому обучению, они могут освоить не только навыки ухода за собой, но и более сложные действия, включая участие в модных показах и выход на подиум", - рассказала основатель Junior Fashion Week Наталья Коваленко.

Звездный показ ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна

Напомним, что Всемирный день людей с синдромом Дауна отмечают во всем мире с 2006 года. Дата 21 марта выбрана не случайно - это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома существует в трех копиях.

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