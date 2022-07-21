Комаровский озвучил лучшие способы вытащить занозу

Заноза - очень частое явление, которое может омрачить настроение и спокойствие. Но есть способы, как от нее избавиться.

Как подготовиться

Удалять занозу должен тот, кто лучше видит и у кого наименее выражено дрожание рук;



не торопитесь, подготовьтесь: положите рядом все необходимое, в обязательном порядке обеспечьте нормальное освещение;



для удаления мелких заноз очень пригодится увеличительное стекло;



заноза может торчать из раны, а может быть обломанной, т. е. полностью находиться внутри кожи. Если заноза торчит, то всегда имеет смысл сначала удалить ее и только потом обрабатывать рану (мыть, намыливать, тереть и т. д.).

По словам доктора, это правило логично обусловлено тем, что в процессе мытья раны занозу легко сломать. В то же время самый оптимальный вариант действий — налить на ранку дезинфицирующий раствор.

Как вытащить занозу

торчащую занозу следует тянуть в том направлении (под тем углом), в каком она вошла в кожу;

для того, чтобы захватить край занозы, идеально использовать пинцет (лежит в мамином маникюрном наборе);

весьма эффективное приспособление для удаления заноз — мамины ногти, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором;

занозу, которая полностью погружена в кожу, извлекают с помощью иглы; иглой освобождают кончик занозы, делая его доступным пинцету или ногтям;

для извлечения заноз оптимальны не швейные иглы, а стерильные медицинские (те, что надеваются на шприц);

если игла нестерильная, ее следует простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем);

перед тем как использовать иглу, желательно несколько минут подержать поврежденное место в теплой воде;

после того как заноза извлечена, следует тщательно промыть участок поврежденной кожи теплой мыльной водой, промокнуть, обработать дезинфицирующим средством или спиртовым раствором йода;

закрыть ранку бактерицидным лейкопластырем.

Когда обратиться к доктору

Если вы не можете удалить занозу — это однозначный повод для обращения за медицинской помощью.



Перед тем как отправляться к врачу, воспользуйтесь дезинфицирующим раствором или спиртовым раствором йода и накройте занозу бактерицидным пластырем.