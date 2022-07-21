Комаровский озвучил лучшие способы вытащить занозу
Заноза - очень частое явление, которое может омрачить настроение и спокойствие. Но есть способы, как от нее избавиться.
Ими поделился известный педиатр Евгений Комаровский.
Как подготовиться
Удалять занозу должен тот, кто лучше видит и у кого наименее выражено дрожание рук;
не торопитесь, подготовьтесь: положите рядом все необходимое, в обязательном порядке обеспечьте нормальное освещение;
для удаления мелких заноз очень пригодится увеличительное стекло;
заноза может торчать из раны, а может быть обломанной, т. е. полностью находиться внутри кожи. Если заноза торчит, то всегда имеет смысл сначала удалить ее и только потом обрабатывать рану (мыть, намыливать, тереть и т. д.).
По словам доктора, это правило логично обусловлено тем, что в процессе мытья раны занозу легко сломать. В то же время самый оптимальный вариант действий — налить на ранку дезинфицирующий раствор.
Как вытащить занозу
- торчащую занозу следует тянуть в том направлении (под тем углом), в каком она вошла в кожу;
- для того, чтобы захватить край занозы, идеально использовать пинцет (лежит в мамином маникюрном наборе);
- весьма эффективное приспособление для удаления заноз — мамины ногти, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором;
- занозу, которая полностью погружена в кожу, извлекают с помощью иглы; иглой освобождают кончик занозы, делая его доступным пинцету или ногтям;
- для извлечения заноз оптимальны не швейные иглы, а стерильные медицинские (те, что надеваются на шприц);
- если игла нестерильная, ее следует простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем);
- перед тем как использовать иглу, желательно несколько минут подержать поврежденное место в теплой воде;
- после того как заноза извлечена, следует тщательно промыть участок поврежденной кожи теплой мыльной водой, промокнуть, обработать дезинфицирующим средством или спиртовым раствором йода;
- закрыть ранку бактерицидным лейкопластырем.
Когда обратиться к доктору
Если вы не можете удалить занозу — это однозначный повод для обращения за медицинской помощью.
Перед тем как отправляться к врачу, воспользуйтесь дезинфицирующим раствором или спиртовым раствором йода и накройте занозу бактерицидным пластырем.
Напомним, ранее Комаровский прокомментировал слухи о распространении чумы в Украине и объяснил, стоит ли запасаться лекарствами.
Добавим также, перед этим доктор рассказал, как лечить синдром раздраженного кишечника.