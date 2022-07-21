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Комаровский озвучил лучшие способы вытащить занозу

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 13:16
Комаровский озвучил лучшие способы вытащить занозу Фото: Комаровский рассказал, как вытащить занозу (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Заноза - очень частое явление, которое может омрачить настроение и спокойствие. Но есть способы, как от нее избавиться.

Ими поделился известный педиатр Евгений Комаровский.

Как подготовиться

Удалять занозу должен тот, кто лучше видит и у кого наименее выражено дрожание рук;

не торопитесь, подготовьтесь: положите рядом все необходимое, в обязательном порядке обеспечьте нормальное освещение;

для удаления мелких заноз очень пригодится увеличительное стекло;

заноза может торчать из раны, а может быть обломанной, т. е. полностью находиться внутри кожи. Если заноза торчит, то всегда имеет смысл сначала удалить ее и только потом обрабатывать рану (мыть, намыливать, тереть и т. д.).

По словам доктора, это правило логично обусловлено тем, что в процессе мытья раны занозу легко сломать. В то же время самый оптимальный вариант действий — налить на ранку дезинфицирующий раствор.

Как вытащить занозу

  • торчащую занозу следует тянуть в том направлении (под тем углом), в каком она вошла в кожу;
  • для того, чтобы захватить край занозы, идеально использовать пинцет (лежит в мамином маникюрном наборе);
  • весьма эффективное приспособление для удаления заноз — мамины ногти, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором;
  • занозу, которая полностью погружена в кожу, извлекают с помощью иглы; иглой освобождают кончик занозы, делая его доступным пинцету или ногтям;
  • для извлечения заноз оптимальны не швейные иглы, а стерильные медицинские (те, что надеваются на шприц);
  • если игла нестерильная, ее следует простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем);
  • перед тем как использовать иглу, желательно несколько минут подержать поврежденное место в теплой воде;
  • после того как заноза извлечена, следует тщательно промыть участок поврежденной кожи теплой мыльной водой, промокнуть, обработать дезинфицирующим средством или спиртовым раствором йода;
  • закрыть ранку бактерицидным лейкопластырем.

Когда обратиться к доктору

Если вы не можете удалить занозу — это однозначный повод для обращения за медицинской помощью.

Перед тем как отправляться к врачу, воспользуйтесь дезинфицирующим раствором или спиртовым раствором йода и накройте занозу бактерицидным пластырем.

Напомним, ранее Комаровский прокомментировал слухи о распространении чумы в Украине и объяснил, стоит ли запасаться лекарствами.

Добавим также, перед этим доктор рассказал, как лечить синдром раздраженного кишечника.

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Доктор Комаровский
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