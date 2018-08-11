Комфортное летнее тепло: синоптик дала прогноз погоды на 12 августа

Фото: Погода (Getty Images)

Синоптик предупредила, что на Украину надвигается атмосферный фронт

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в воскресенье, 12 августа. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик сообщила, что на западную часть Украины со стороны Польши надвигаются дожди, а на остальной территории страны пока сухо.

"Вдоль западной границы Украины, в Польше, льет и гремит. Европа вздохнула наконец полной грудью, в Лондоне, Париже, Берлине, Варшаве + 16 + 20 градусов. Холодненько. Южная часть, как и положено, греется. В Украине комфортное летнее тепло, солнечно", - написала Диденко.

Она отметила, что в воскресенье пройдет гроза в западных регионах, а потом дожди пойдут и дальше, в центральные и северные области страны.

"Грозовые дожди сегодня и завтра периодически будут выпадать в западных областях Украины - подойдут польские братские осадки. В воскресенье дожди немного подвинутся восточнее и распространятся в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Будут локальные, от нескольких капель до умеренных", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик предупредила, что атмосферный фронт доберется до столицы в воскресенье вечером.

"В Киеве 12 августа будет преобладать вот эта августовская райская погода - солнце и + 26 + 28 градусов. Во второй половине дня атмосферный фронт может черкнуть по столице. Но скорее всего увеличением облачности, парой капель или желанием прилечь поспать прямо здесь, на травке или за компьютером. Ибо на существенные дожди это не похоже", - рассказала Диденко.

Также она напомнила, что во вторник праздник Маковея и порекомендовала сделать покупки заранее.

"Поэтому сегодня составляйте стихи об идеальной погоде, а как будете завтра возвращаться из-за города домой и заедете в ближайший супермаркет пополнить на неделю продукты, не забудьте купить мак и муку - во вторник Маковей", - порекомендовала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики уточнили прогноз погоды на субботу.

А также сообщали о прогнозе погоды на выходные.

Видео: РБК-Украина