Почти без осадков: синоптики дали прогноз на выходные

Фото: УНИАН

В Украине ожидается теплая погода

На выходных, 11 и 12 августа, синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду. Однако местами на территории нашей страны ожидаются дожди. Об этом сообщает УНИАН.

В субботу в Киеве без осадков, ночью +15, а днем до +28. В воскресенье, 12 августа, в столице будет облачно с прояснениями, +15...+28.

Карта погоды на 11 августа (pogoda.unian.net)

Во Львове в субботу будет солнечно, ночью +15, днем +27. В воскресенье без осадков, +13…+24.

Жителей Луцка 11 августа ждет переменная облачность, ночью +17, днем +27. А вот в воскресенье будет солнечно, ночью +12, днем +25.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +14...+28. В воскресенье будет идти дождь с грозой, температура до +25.

В Одессе на выходных прогнозируют переменную облачность. В субботу ночью +14, днем +29. В воскресенье +17...+32.

В Харькове 11 августа без осадков, температура ночью +16, днем +28. А в воскресенье будет облачно с прояснениями, температура +17...+30.

В Днепре в субботу дождей также не ожидается, температура ночью +15, днем +27. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +16...+29.

Карта погоды на 12 августа (pogoda.unian.net)

В Симферополе 11 августа дождей не прогнозируют, +12...+26. В воскресенье облачно с прояснениями, +14...+28.

В Мариуполе в субботу переменная облачность, ночью +15, днем +28. В воскресенье без осадков и до +30.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, ночью +13, днем +28. В воскресенье температура до +31, без осадков.

В Северодонецке в субботу также облачно с прояснениями, температура ночью +15, днем +29. В воскресенье будет пасмурно, +17...+32.

По данным Укргидрометцентра, на Западе страны в субботу и воскресенье будут идти дожди. В Киеве на выходных без осадков, до +29.

Ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на 11 и 12 августа. По ее данным, небольшое ухудшение ожидается только в западных регионах Украины. А в воскресенье осадки могут дойти до северных областей.

Кстати, эксперты рассказали, как уберечься от теплового удара.

Также украинцам сообщили, как нужно правильно отдыхать возле водоемов. Специалисты рекомендуют плавать только днем, когда светло, в спокойную и безветренную погоду, при температуре воды не ниже +17 градусов и температуре воздуха не ниже +20.

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