Будут идеальными: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Фото: жара в городе (Getty Images)

В воскресенье возможен небольшой локальный дождь

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев на выходных, 11 и 12 августа. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Народный синоптик сообщила, что 11 и 12 августа в Украине сохранится сухая солнечная погода. Небольшое ухудшение ожидается только в западных регионах страны.

"Выходные. Будут идеальными. Ну, почти. 11-12 августа в Украине - сухо звездно солнечно красивооблачно. Только на западе в субботу местами короткие дожди и грозы. Вечером в воскресенье эти малыши-дожди могут прийти в северные области. И все", - написала Диденко.

Она отметила, что температура воздуха в большинстве регионов по-прежнему будет высокой, прохладнее станет только на западе в воскресенье.

"Температура воздуха 25 + 29 на юге + 27 + 32 градуса. В воскресенье на западе понижение температуры воздуха до + 22 + 26 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 11 и 12 августа будет жарко и без осадков. Однако, в воскресенье вечером может пройти небольшая гроза.

"В Киеве на выходных будет преобладать сухая теплая погода с температурой воздуха +28, +29 градусов. Вечером в воскресенье есть вероятность кратковременного дождя с грозой", - написала синоптик и посоветовала провести выходные дни на природе.

"Ловите бабочек, надевайте на детей панамочку, берите на природу персики, арбузы, огурцы, сыр трех видов, кофе в термос и гречишный хлеб. Хотя бы раз давайте обойдемся без огня в лесу и дымящихся шашлыков. А вдруг ничего плохого ни нам, ни лесу не произойдет. Вкусных и мирных выходных", - посоветовала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, эксперты рассказали украинцам, как нужно правильно отдыхать на воде.

А синоптики предупредили, что ночная температура воздуха начнет опускаться.

Видео: РБК-Украина