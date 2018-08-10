Будут идеальными: синоптик дала прогноз погоды на выходные

В воскресенье возможен небольшой локальный дождь
Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев на выходных, 11 и 12 августа. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Народный синоптик сообщила, что 11 и 12 августа в Украине сохранится сухая солнечная погода. Небольшое ухудшение ожидается только в западных регионах страны.
"Выходные. Будут идеальными. Ну, почти. 11-12 августа в Украине - сухо звездно солнечно красивооблачно. Только на западе в субботу местами короткие дожди и грозы. Вечером в воскресенье эти малыши-дожди могут прийти в северные области. И все", - написала Диденко.
Она отметила, что температура воздуха в большинстве регионов по-прежнему будет высокой, прохладнее станет только на западе в воскресенье.
"Температура воздуха 25 + 29 на юге + 27 + 32 градуса. В воскресенье на западе понижение температуры воздуха до + 22 + 26 градусов", - сообщила Диденко.
Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
В Киеве 11 и 12 августа будет жарко и без осадков. Однако, в воскресенье вечером может пройти небольшая гроза.
"В Киеве на выходных будет преобладать сухая теплая погода с температурой воздуха +28, +29 градусов. Вечером в воскресенье есть вероятность кратковременного дождя с грозой", - написала синоптик и посоветовала провести выходные дни на природе.
"Ловите бабочек, надевайте на детей панамочку, берите на природу персики, арбузы, огурцы, сыр трех видов, кофе в термос и гречишный хлеб. Хотя бы раз давайте обойдемся без огня в лесу и дымящихся шашлыков. А вдруг ничего плохого ни нам, ни лесу не произойдет. Вкусных и мирных выходных", - посоветовала Диденко.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Кстати, эксперты рассказали украинцам, как нужно правильно отдыхать на воде.
А синоптики предупредили, что ночная температура воздуха начнет опускаться.
Видео: РБК-Украина