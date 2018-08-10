Будуть ідеальними: синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Фото: спека в місті (Getty Images)

У неділю можливий невеликий локальний дощ

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців на вихідні, 11 і 12 серпня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Народний синоптик повідомила, що 11 і 12 серпня в Україні збережеться суха сонячна погода. Невелике погіршення очікується тільки в західних регіонах країни.

"Вихідні. Будуть ідеальними. Ну, майже. 11-12 серпня в Україні - сухо зоряно сонячно гарнохмарно. Тільки на заході в суботу місцями короткі дощі та грози. Увечері в неділю ці малюки-дощі можуть прийти в північну область. І все", - написала Діденко.

Вона зазначила, що температура повітря в більшості регіонів, як і раніше буде високою, прохолодніше стане тільки на заході в неділю.

"Температура повітря 25 + 29 на півдні + 27 + 32 градуси. У неділю на заході зниження температури повітря до + 22 + 26 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У Києві 11 і 12 серпня буде спекотно і без опадів. Однак, у неділю ввечері може пройти невелика гроза.

"У Києві на вихідних буде переважати суха тепла погода з температурою повітря +28, +29 градусів. Увечері в неділю є ймовірність короткочасного дощу з грозою", - написала синоптик і порадила провести вихідні на природі.

"Ловіть метеликів, надягайте на дітей панамочку, беріть на природу персики, кавуни, огірки, сир трьох видів, кава в термос і гречаний хліб. Хоча б раз давайте обійдемося без вогню в лісі і димлячих шашликів. А раптом нічого поганого ні нам, ні лісу не відбудеться. Смачних і мирних вихідних", - порадила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, експерти розповіли українцям, як потрібно правильно відпочивати на воді.

А синоптики попередили, що нічна температура повітря почне опускатися.

Відео: РБК-Україна