Майже без опадів: синоптики дали прогноз на вихідні

Фото: УНІАН

В Україні очікується тепла погода

На вихідні, 11 і 12 серпня, синоптики прогнозують в Україні теплу погоду. Однак місцями на території нашої країни очікуються дощі. Про це повідомляє УНІАН.

У суботу в Києві без опадів, вночі +15, а вдень до +28. У неділю, 12 серпня, в столиці буде хмарно з проясненнями, +15...+28.

Карта погоди на 11 серпня (pogoda.unian.net)

У Львові в суботу буде сонячно, вночі +15, вдень +27. У неділю без опадів, +13...+24.

Жителів Луцька 11 серпня чекає мінлива хмарність, вночі +17, вдень +27. А ось в неділю буде сонячно, вночі +12, вдень +25.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +14...+28. В неділю буде йти дощ з грозою, температура до +25.

В Одесі на вихідних прогнозують мінливу хмарність. У суботу вночі +14, вдень +29. У неділю +17...+32.

У Харкові 11 серпня без опадів, температура вночі +16, вдень +28. А в неділю буде хмарно з проясненнями, температура +17...+30.

У Дніпрі в суботу дощів також не очікується, температура вночі +15, вдень +27. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +16...+29.

Карта погоди на 12 серпня (pogoda.unian.net)

В Сімферополі 11 серпня дощів не прогнозують, +12...+26. В неділю хмарно з проясненнями, +14...+28.

В Маріуполі в суботу мінлива хмарність, вночі +15, вдень +28. У неділю без опадів та до +30.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, вночі +13, вдень +28. У неділю температура до +31, без опадів.

У Сєвєродонецьку в суботу також хмарно з проясненнями, температура вночі +15, вдень +29. У неділю буде хмарно, +17...+32.

За даними Укргідрометцентра, на Заході країни в суботу та неділю йтимуть дощі. У Києві на вихідних без опадів, до +29.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 11 і 12 серпня. За її даними, невелике погіршення очікується тільки в західних регіонах України. А в неділю опади можуть дійти до північних областей.

До речі, експерти розповіли, як уберегтися від теплового удару.

Також українцям повідомили, як потрібно правильно відпочивати біля водойм. Фахівці рекомендують плавати тільки вдень, коли світло, в спокійну і тиху погоду, при температурі води не нижче +17 градусів і температурі повітря не нижче +20.

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