Жара и грозовой фронт: синоптики уточнили прогноз погоды на субботу

Иллюстративное фото: жара (УНИАН)

Украинцев ждет жара и дожди с грозами

Начало выходных для украинцев начнется с неимоверной жары, а также небольших дождей с грозами. Об этом сообщили синоптики украинского гидрометцентра.

Так, жителей северной Украины ждет небольшая облачность без осадков. Температура днем будет на уровне 27-29 выше нуля. Ночью этот показатель опустится до 14-17 по Цельсию.

Похожая погода будет и в восточных регионах. Солнечная и местами облачная погода будет сопровождаться неимоверной жарой – от 25 до 30 градусов. Правда, ночью этот показатель сильно упадет, до 12-16 тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Украинцам, проживающим в центральных регионах, сегодня также стоит ожидать приятной, летней погоды. Столбик термометра днем покажет 27-29 выше нуля, а ночью 14-16 по Цельсию.

Аналогичной погода будет и в южных регионах. За окном будет солнечная и теплая погода, от 27 до 29 тепла. Ночью похолодает – 15-18 по Цельсию.

В то же время жителям западной Украины сегодня, помимо жары, также стоит ожидать дождей с грозами. Но грозовой фронт не помешает воздуху "раскалиться" до 26-33 градусов. При этом ночью аналогичный показатель будет на уровне 14-23 тепла.

В Киеве и области сегодня будет солнечная, местами облачная погода. Воздух нагреется до 26-29 тепла днем, и 12-16 по Цельсию ночью.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, эксперты рассказали украинцам, как нужно правильно отдыхать на воде.

А синоптики предупредили, что ночная температура воздуха начнет опускаться.

Также синоптики рассказывали, когда в Украине спадет жара.

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