Лето здорового человека: эксперты сообщили, как нужно правильно отдыхать

Фото: Отдыхающие на пляже (РБК-Украина)

Купаться - только днем при температуре воздуха +20 градусов

Специалисты министерства охраны здоровья напомнили украинцам о том, как нужно правильно отдыхать возле водоемов. Об этом они написали на странице МОЗ в социальной сети Facebook.

Медики отметили, что летний отдых не обходится без плавания в водоемах.

"Лето здорового человека не обходится без отдыха у водоема. Плавайте на здоровье - это очень полезно!" - сказано в сообщении.

Эксперты напомнили список правил, которые уберегут отдыхающих от различных неприятностей на воде. Они посоветовали плавать только в светлое время суток, в спокойную и безветренную погоду, при температуре воды не ниже +17 градусов и воздуха не ниже +20 градусов.

Скриншот фото (facebook.com/moz.ukr)

Кроме того, медики попросили следовать таким советам:

"Купайтесь на безопасных пляжах. Плавайте только в специально отведенных местах, не прыгайте в воду, если глубина и состояние дна неизвестны, не заплывайте за буйки и проверьте, нет ли вашего пляжа в перечне не рекомендованных для купания.

Не рискуйте жизнью ради азарта или шутки. НЕ подплывайте к судам и плавсредствам, не залезайте на технические сооружения, не "подтапливайте" людей в шутку и тому подобное.

Наблюдение за детьми. Не позволяйте детям купаться самостоятельно и долго находиться под водой, задержав дыхание.

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Заботьтесь о чистоте и гигиене. Не используйте воду из реки для мытья продуктов", - написали эксперты.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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Видео: РБК-Украина