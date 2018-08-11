Спека і грозовий фронт: синоптики уточнили прогноз погоди на суботу

Ілюстративне фото: спека (УНІАН)

Українців чекає спека і дощі з грозами

Початок вихідних для українців почнеться з неймовірної спеки, а також невеликих дощів з грозами. Про це повідомили синоптики українського гідрометцентру.

Так, мешканців північної України чекає невелика хмарність без опадів. Температура повітря буде на рівні 27-29 вище нуля. Вночі цей показник опуститься до 14-17 за Цельсієм.

Схожа погода буде і в східних регіонах. Сонячна і місцями хмарна погода буде супроводжуватися неймовірною спекою – від 25 до 30 градусів. Правда, вночі цей показник сильно впаде, до 12-16 тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Українцям, які проживають у центральних регіонах, сьогодні також варто очікувати приємної, літньої погоди. Стовпчик термометра вдень покаже 27-29 вище нуля, а вночі 14-16 за Цельсієм.

Аналогічною погода буде і в південних регіонах. За вікном буде сонячна і тепла погода, від 27 до 29 тепла. Вночі похолодає – 15-18 за Цельсієм.

У той же час жителям західної України сьогодні, крім спеки, також варто очікувати дощів з грозами. Але грозовий фронт не завадить повітрю "розжаритися" до 26-33 градусів. При цьому вночі аналогічний показник буде на рівні 14-23 тепла.

У Києві та області сьогодні буде сонячна, місцями хмарна погода. Повітря нагріється до 26-29 тепла вдень, і 12-16 за Цельсієм вночі.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, експерти розповіли українцям, як потрібно правильно відпочивати на воді.

А синоптики попередили, що нічна температура повітря почне опускатися.

Також синоптики розповідали, коли в Україні спаде спека.

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