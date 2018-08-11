Комфортне літнє тепло: синоптик дала прогноз погоди на 12 серпня

Фото: Погода (Getty Images)

Синоптик попередила, що на Україну насувається атмосферний фронт

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в неділю, 12 серпня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Синоптик повідомила, що на західну частину України з боку Польщі насуваються дощі, а на решта території країни поки сухо.

"Вздовж західного кордону України, у Польщі, ллє і гримить. Європа нарешті зітхнула повними грудьми, в Лондоні, Парижі, Берліні, Варшаві + 16 + 20 градусів. Холодненько. Південна частина, як і належить, гріється. В Україні комфортне літнє тепло, сонячно", - написала Діденко.

Вона зазначила, що в неділю пройде гроза у західних регіонах, а потім дощі підуть і далі, в центральні та північні області країни.

"Грозові дощі сьогодні і завтра періодично будуть випадати в західних областях України - підійдуть польські братські опади. У неділю дощі трохи посунуться на схід і поширяться у Вінницьку, Житомирську та Київську області. Будуть локальні, від декількох крапель до помірних", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик попередила, що атмосферний фронт добереться до столиці в неділю ввечері.

"У Києві 12 серпня переважатиме ось ця серпнева райська погода - сонце і + 26 + 28 градусів. У другій половині дня атмосферний фронт може черкнути по столиці. Але швидше за все збільшенням хмарності, парою крапель або бажанням прилягти поспати прямо тут, на травичці або за комп'ютером. Бо на суттєві дощі це не схоже", - розповіла Діденко.

Також вона нагадала, що у вівторок свято Маковія і порекомендувала зробити покупки заздалегідь.

"Тому сьогодні складайте вірші про ідеальну погоду, а як будете завтра повертатися з-за міста додому і заїдете в найближчий супермаркет поповнити на тиждень продукти, не забудьте купити мак і борошно - у вівторок Маковій", - порекомендувала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики уточнили прогноз погоди на суботу.

А також повідомляли про прогноз погоди на вихідні.

Відео: РБК-Україна