Кому тепло, кому мороз: где ожидать похолодания

22-23 февраля придут существенные морозы

19 февраля погода в Украине будет неоднозначной. Хотя в большинстве областей преимущественно солнечная. Об этом информирует синоптик Наталка Диденко в социальной сети Facebook.

Ближайшей ночью будет прохладно, температура воздуха будет достигать от 4 до -8 градусов, а в Сумской и Харьковской областях - от -8 до -10. Днем будет ждать потепление: +3 +7 градусов.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"На северо-востоке воздух не успеет прогреться, там ожидается 1 +2 градуса. Теплой будет погода в западных областях: ночью 0 +3, днем ​​+5 +11 градусов.

В южной части Украины ожидается ночью 0 -5 мороза, днем ​​3 +7 градусов", - пишет синоптик.

В Киеве ближайшая ночь также будет прохладной для жителей столицы: от -4 до -7 градусов. Однако уже днем ​​солнце прогреет до +4 +6 градусов. Синоптик предостерегает: 22-23 февраля придут существенные морозы. А в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет.

Скриншот: (facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, во вторник, 19 февраля, синоптики также дали теплый прогноз погоды. Дневная температура в Украине практически не изменится, впрочем в ночное время суток погода может удивить сильными морозами до -5 -10 градусов.

Напомним, что в начале февраля знаменитый харьковский сурок Тимка дал свой прогноз на весну. Впрочем, в середине месяца его "коллега" из Львова, сурок Маруся, подкорректировала выводы отностительно весны и "уточнила", что в этом году она будет ранняя и теплая.