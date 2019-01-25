Концерт лучшего дуэта мира: украинцев предупредили об опасности

Коллаж РБК-Украина

В сети появились непроверенные билеты

Украинцам, которые хотят попасть на концерт Twenty One Pilots в Киеве, советуют не покупать билеты в интернете.

Так, недавно организатор объявили, что все билеты на концерт обладателей номинации "Лучший поп-дуэт" премии Grammy проданы. Но после этого в сети появились билеты, которые с большой вероятностью являются поддельными.

"Если вы еще не купили билет на шоу, не стоит этого делать сейчас. Вероятность того, что вы купите подделку, очень высока!" - обратились организаторы к украинцам.

"Хорошо помня болезненную ситуацию, которая сложилась на концерте Imagine Dragons летом 2018 года, когда несколько тысяч людей оказались обманутыми и не попали на концерт, мы настоятельно просим вас - если вы еще не купили билет на концерт Twenty One Pilots в Киеве - откажитесь от этой идеи. Sold out мы объявили еще 14 ноября, билеты не могут появляться ниоткуда. Их просто нет, билеты раскуплены", - отметила главный исполнительный директор Pop Corn CA Лидия Клов.

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Она добавила, что орагнизаторы не могут заранее обратиться в полицию с этим нарушением, так как зафиксировать его можно только в тот момент, когда человек придет с поддельным билетом на концерт и не сможет попасть в зал.

"Заранее проверить настоящие это билеты или нет - невозможно. Любой мог купить один настоящий билет, размножить штрих код и продать 20 или 1000 дубликатов. На всех этих дубликатах штрих код будет настоящим, но в зал по нему попадет только один человек - тот, кто первым придет в Дворец Спорта. Остальные 20 или 1000 останутся на улице. Точно так же перекупщики, которые покупают билеты на официальном ресурсе поместить штрих код на своем бланке и продать вам. Друзья, будьте предельно внимательны и осторожны!" - предупредила Лидия.

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