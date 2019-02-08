Корь "косит" Минздрав: в сети рассказали о ситуации

От кори в Минздраве заболели 15 человек, включая советницу Супрун

Заболевших корью становится все больше. В Украине с начала года в результате осложнений, вызванных заболеванием кори, скончались 7 человек. В конце января вакцинировать начали и сотрудников Министерства здравоохранения.

Но, похоже, что это не сильно помогло. Уберечь всех сотрудников Минздрава все же не удалось. По данным журналиста Василия Апасова, в министерстве корью заболели 12 охранников, 2 человека с юридического отдела и одна советница Супрун. Кроме того, у трех человек с юридического отдела есть подозрения на корь.

Пользователи сети также отреагировали на инцидент в Минздраве.

"Это все потому что Супрун отстранили, некому защитить несчастных сотрудников МОЗ", - прокомментировал Silvy Grigoryan.

"Охранники взяли на себя вражескую биологическую атаку", - отметила Инна Малина.

"Это точно, Боженька есть", - написала Наталя Козак.

Скриншот с Facebook

"Конечно злорадствовать грешно и пусть все будут здоровы! Но хочется как-то отблагодарить охранников, например медалью "За освобождение Минздрава"! Это ведь юр. отдел должен оспаривать отстранение своей атаманши? Не иначе, знак Божий",- прокомментировала Лиза Соколова.

"Боже, это прекрасно. Не могу удержаться. Только за последние полгода сколько они нервов подпортили родителям. Может там и Супрун тихонько в США перенесла корь? Вы не в курсе? ", - отметила Gann Svitlana.

"Охранников жалко. Скорейшего выздоровления. Как люди не понимают, что Бог все видит и бумеранг их достанет", - написала Галина Калашник.

Напомним, что Украина занимает первую строчку в рейтинге стран Европы по количеству людей, которые заболели корью в 2018 году.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал особенности вспышки кори в Украине.