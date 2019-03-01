Корь "косит" украинских полицейских: информация держится в строгой тайне

Эпидемиологическая ситуация с корью в Украине остается напряженной

Количество заболевших корью в Украине продолжает расти. Более того, вирусная инфекция добралась до представителей органов правопорядка. Так, корь "скосила" 10 человек в Управлении патрульной полиции Николаева.

Как рассказал источник в Минздраве журналистам издания "Новости-N", первый случай заболевания корью сотрудника патрульной полиции города был зафиксирован еще 18 января. Правда, об этом стало известно лишь несколько дней назад.

Всего же с конца января и по 26 февраля в местном управлении полиции заболели в общей сложности 10 правоохранителей.

Как пишет издание, с 13 февраля в руководство отменило все массовые мероприятия в Управлении, включая даже собрания и построения.

При этом отмечается, что данные о заболевших "копах" - тайна за семью замками.

"Информация о заболевших полицейских в Николаеве держится в строгой тайне, руководителям учреждений здравоохранения и полиции рекомендовано не разглашать факты заболевания в патрульной полиции", - пишут "Новости-N".

Ранее мы писали о том, что в Министерства здравоохранения корью заболели 12 охранников, 2 человека с юридического отдела и одна советница Уляны Супрун.

Напомним, что резко возросло число заболевших корью людей и в аннексированном Крыму.