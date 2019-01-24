Корь и не только: как выглядит сыпь при разных заболеваниях (фото)

Коллаж: РБК-Украина

При кори сыпь может проявиться не сразу

На фоне тяжелой ситуации с распространением кори на всей территории Украины, родители сильно реагируют на любые высыпания, которые появляются у детей. О том, как распознать корь и другие заболевания, вызывающие сыпь, рассказала детский инфекционист Людмила Палатная в комментарии для "Факты".

При заболевании кори у ребенка изначально сыпи нет и болезнь напоминает обычную простуду. Иногда болезнь вызывает высокую температуру до 40 градусов. Поэтому диагностировать корь врачи могут не сразу.

Коревая сыпь/Фото: detzdrav.info

Окончательный диагноз становится ясным, когда на 4-5 день появляется сыпь в виде узелков (папул) и пятен, которые постепенно увеличиваются и сливаются. Сначала высыпания появляются за ушами, на лице и шее, на второй день опускаются на плечи и туловище, а затем ниже, вплоть до стоп.

Ветряная оспа (ветрянка). При этой болезни сыпь напоминает водянистые пузырьки, которые сильно чешутся. Изначально высыпания появляются на спине и груди. При этом позже они постепенно переходят на лицо и голову, руки и ноги.

Ветряная оспа/Фото: detzdrav.info

Вирус Коксаки. Сыпь очень похожа на ветрянку, но в отличии от нее зуд проявляется редко. При этом сыпь (иногда в виде волдырей) изначально появляется возле рта ребенка, на ладошках и стопах.

Сыпь при коксаки/Фото: detzdrav.info

Краснуха. При этой болезни в первый день заболевания на теле появляется мелкая розовая сыпь, которая очень быстро распространяется по всему телу. При этом, в отличие от кори, высыпания не сливаются. Сыпь исчезает после 2-4 дней после появления.

Краснуха/Фото: detzdrav.info

Скарлатина. При этом недуге сыпь похожа на очень маленькие красные точки, которые изначально появляются подмышками, на шее и груди, и очень быстро распространяются по всему телу. На ощупь сыпь шершавая и напоминает наждачную бумагу. При этом высыпания могут зудеть. После того, как сыпь исчезает, кожа начинает шелушиться.

Скарлатина/Фото: detzdrav.info

Напомним, что в Одесской области число больных корью детей превысило 70 человек.

Ранее сообщалось, что до конца недели Министерство здравоохранения может рассмотреть вопрос объявления эпидемии кори.