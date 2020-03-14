Коронавирус 2020: как сделать антисептик в домашних условиях

В качестве профилактики коронавируса ВОЗ рекомендует как можно чаще использовать антисептик и мыть руки с мылом. А если возможности купить антисептик нет, то его вполне можно изготовить самому.

В таком случае, Вы сможете обеспечить им на долгое время не только себя, но и свою семью, поскольку получите целый литр антисептика, если следовать рецепту. Для изготовления потребуется:

этиловый спирт (833 мл);

перекись водорода (42 мл);

глицерин (15 мл);

дистиллированная вода (в небольшом количестве).

Раствор, который получится, нужно разделить на несколько емкостей, которые необходимо обязательно носить с собой и регулярно использовать. Обрабатывая руки антисептиком, необходимо уделять особое внимание участкам между пальцами и под ногтями, а сама процедура должна длиться около 30 секунд.

Также Всемирная организация здравоохранения поделилась советами, в каких случаях следует носить маску. Она будет незаменима, когда вы чихаете или кашляете, когда оказываете помощь человеку с подозрением на коронавирус.

Сама по себе маска эффективна при условии регулярной обработки рук водой с мылом или антисептиком, в составе которого содержится спирт. Но, поскольку медицинские маски являются одноразовыми, важно знать правила их утилизации.

Напомним, что Усик резко высказался о коронавирусе.

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