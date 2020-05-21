"Коронавирусный" град в разных странах назвали божественным посланием: появилось видео

Необычный град в форме вируса COVID-19 выпал сразу в нескольких странах в разных точках земного шара. Природное явление напугало жителей Мексики, Китая и Саудовской Аравии, и некоторые расценили "дар небес" как тревожное знамение и стихийное бедствие.

Градины с шипами, словно отростки коронавируса под микроскопом, люди сняли на фото и видео в период с 13 по 20 мая, после чего опубликовали кадры в сети.

Как отмечает The Mirror, ливневый дождь в виде коронавируса привел жителей мексиканского муниципалитета Монтеморелосе в штате Нуэво-Леон в полный шок.

В интернете необычные льдинки истолковывают как божественное вмешательство и предупреждение Всевышнего о том, что нужно соблюдать строгий карантин и не покидать свои дома.

Видео: "Коронавирусный" град выпал в Саудовской Аравии

В то же время эксперты по метеорологии успокаивают перепуганных граждан, что град подобной формы на самом деле - довольно распространенное явление.

"Во время очень сильных штормов, когда град уже достаточно большой и разбивается вдребезги, многие из них сливаются воедино, разбивая друг друга и раздавливая друг друга, образуя ледяные шипы", - объяснил метеоролог Хосе Мигель Винас.

Такая форма остроконечного града вызвана вихревым льдом, врезавшимся в другие куски вихревого льда.

"Является ли это божественным посланием или нет, еще предстоит выяснить. Но с ростом случаев COVID-19 в Мексике, если он держит людей в помещении, это работает", - отмечается в материале.

Град в форме коронавируса напугал жителей Мексики, Китая и Саудовской Аравии (Фото: соцсети)

Ранее метеорологи рассказали, что в Украине лето 2020 будет не особо теплым, а временами со стихийными явлениями, такими, как ураганы и град.