Коснется всех: Укрзализныця готовит масштабные изменения

Укрзализныця начинает масштабную модернизацию вагонов, которую проведут уже в этом году

Укрзализныця в прошлом году начала масштабную программу, которая предусматривает значительное обновление вагонов - важного пассажирского состава.

Об этом в интервью сайту Сегодня заявил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов. По его словам, компания уже поставила на рельсы 118 вагонов, что является для Украины рекордом за последние 10 лет.

Кроме того, уже в 2019-м году планируют поставить еще более сотни пассажирских вагонов, сказал Кравцов.

"Из них шестьдесят четыре вагона будут капитально отремонтированы, еще сорок шесть вагонов мы получим по контракту, который был заключен с Крюковским вагоностроительным заводом. Для наглядности, за два года мы будем иметь двенадцать полных составов новых поездов. Это большое количество", - сообщил глава правления Укрзализныци журналисту издания.

По его словам, также к концу 2019 года Укрзализныця представит новый стандарт пассажирских вагонов. Они будут более удобными, качественными и современными, заверяет он.

Как известно, пассажиры Укрзализныци часто жалуются на низкое качество ее услуг и плохие старые вагоны, но теперь есть основания полагать, что хотя бы какая-то часть пассажирского составава обновится или отремонтируется.

Фото: Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов (РБК-Украина)

"Сейчас этот процесс проходит испытания и технические процедуры. В данном случае речь идет о таких глобальных вещах, как новые тележки безколясочной конструкции Их мы и закупаем для новых вагонов. Говоря очень просто – они будут гораздо более удобными в процессе эксплуатации пассажирами и будут обеспечивать гораздо более высокие показатели плавности хода".

По его словам, соответственно, путешествие пассажира становится более комфортным.

"И до простых вещей, таких как наличие розеток, их количество, расположение, индивидуальное освещение, отопление, кондиционирование и вентиляция", - сообщил Евгений Кравцов.

Напомним, ранее в Укрзализныце заявили, что контролеры в электричках – наименее эффективный способ борьбы с пассажирами без билетов.

Также ранее активист рассказал, поможет ли повышение цены за проезд в Укрзализныце улучшить качество ее услуг.