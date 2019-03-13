Укрзализныця нашла неожиданную замену контролерам в электричках

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

Контролеры на УЗ – наименее эффективный способ контроля и стимулирует коррупцию, уверен Евгений Кравцов

Укрзализныця сегодня имеет множество проблем.

Контролеры в электричках, как показывает мировой опыт – наименее эффективный способ контроля, ведь он стимулирует коррупцию. Такое заявление сделал в интервью изданию Сегодня глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов. Такой ответ он дал на тезис журналиста о том, что в электричках нет контроля за проездом – с билетом едет пассажир или нет.

"Лучший способ – зарежимление, установка турникетов, систем доступа на станциях. Но это большие капиталовложения: переоборудование станций, установка турникетов – достаточно большие средства. В условиях, когда пригородные перевозки дают 5 млрд убытков и лишь 1 млрд дохода, мы не можем вкладывать в это средства", - заявил Кравцов.

Он также вспомнил о децентрализации, которая дала больше возможностей регионам.

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

"Раньше государство направляло средства в местные бюджеты. На сегодняшний день общинам значительно повысили размер собственных бюджетов", - сказал глава правления Укрзализныци.

По его словам, на местах должны увидеть, какие у них есть проблемы, и если проблем с сообщением нет, а пригородные сообщения не нужны, то это надо обсуждать и некоторые сообщения можно закрыть.

"А электрички действительно нужны обществу, так что давайте подумаем, как их финансировать. Это еще одна вещь, которую мы хотим прописать в новом законе "О железнодорожном транспорте" – пригородные сообщения должны быть исключительно по договору с местной властью", - подчеркнул Евгений Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось о повышении цен за билеты в поездах Укрзализныци.

Кроме того, стало известно, что в 2019-м году Укрзализныця запустит поезд до Берлина.