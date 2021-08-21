В Краматорске умер 40-летний мужчина через 2 дня после прививки от коронавируса

По словам работников Новокраматорского машиностроительного завода, где работал мужчина в конструкторском отделе, трагический случай произошел два дня назад.

Коллеги Романа отметили, что у него якобы был COVID-19, но мужчина об этом не знал.

"Когда ему сделали прививку, у него резко началась пневмония. Мужчину положили под аппарат ИВЛ, но спасти его не удалось", - говорится в публикации.

В Краматорском отделе охраны здоровья подтвердили факт смерти мужчины.

Как рассказала замначальника отдела здравоохранения Валерия Мельник, такой случай рассматривается как "неблагоприятная ситуация после иммунизации".

Точную причину смерти теперь комиссия выясняет, в состав которой также входит лечащий врач Романа.