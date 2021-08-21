В Краматорске умер 40-летний мужчина через 2 дня после прививки от коронавируса

В Краматорске 40-летний мужчина умер после того, как был вакцинирован от коронавируса. Смерть наступила в больнице, куда Роман был госпитализирован после резкого ухудшения состояния здоровья - у пациента развилась пневмония, и в клинике он был подключен к аппарату ИВЛ.
Об этом 21 августа передает местное издание Kramatorsk Post.
По словам работников Новокраматорского машиностроительного завода, где работал мужчина в конструкторском отделе, трагический случай произошел два дня назад.
Коллеги Романа отметили, что у него якобы был COVID-19, но мужчина об этом не знал.
"Когда ему сделали прививку, у него резко началась пневмония. Мужчину положили под аппарат ИВЛ, но спасти его не удалось", - говорится в публикации.
В Краматорском отделе охраны здоровья подтвердили факт смерти мужчины.
Как рассказала замначальника отдела здравоохранения Валерия Мельник, такой случай рассматривается как "неблагоприятная ситуация после иммунизации".
Точную причину смерти теперь комиссия выясняет, в состав которой также входит лечащий врач Романа.
Напомним, ранее в августе в Киеве в реанимации умерла от COVID-19 женщина, которой сделали первую прививку препаратом Moderna несколькими днями ранее. Медики тогда рассказали, что дозу вакцины она получила в день, когда проявились симптомы коронавируса.
Также мы писали о трагическом случае под Винницей в начале июля, когда умер 47-летний мужчина после вакцинации от COVID-19 препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech. Смерть наступила через несколько часов после прививки. Позже выяснилось, что у вакцинированного были проблемы с сердцем. Медики считают, что это могло стать причиной летального исхода.