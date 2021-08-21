UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Краматорске умер 40-летний мужчина через 2 дня после прививки от коронавируса

Автор: Владимир Костырин

В Краматорске 40-летний мужчина умер после того, как был вакцинирован от коронавируса. Смерть наступила в больнице, куда Роман был госпитализирован после резкого ухудшения состояния здоровья - у пациента развилась пневмония, и в клинике он был подключен к аппарату ИВЛ.

Об этом 21 августа передает местное издание Kramatorsk Post.

По словам работников Новокраматорского машиностроительного завода, где работал мужчина в конструкторском отделе, трагический случай произошел два дня назад.

Коллеги Романа отметили, что у него якобы был COVID-19, но мужчина об этом не знал.

"Когда ему сделали прививку, у него резко началась пневмония. Мужчину положили под аппарат ИВЛ, но спасти его не удалось", - говорится в публикации.

В Краматорском отделе охраны здоровья подтвердили факт смерти мужчины.

Как рассказала замначальника отдела здравоохранения Валерия Мельник, такой случай рассматривается как "неблагоприятная ситуация после иммунизации".

Точную причину смерти теперь комиссия выясняет, в состав которой также входит лечащий врач Романа.

Напомним, ранее в августе в Киеве в реанимации умерла от COVID-19 женщина, которой сделали первую прививку препаратом Moderna несколькими днями ранее. Медики тогда рассказали, что дозу вакцины она получила в день, когда проявились симптомы коронавируса.

Также мы писали о трагическом случае под Винницей в начале июля, когда умер 47-летний мужчина после вакцинации от COVID-19 препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech. Смерть наступила через несколько часов после прививки. Позже выяснилось, что у вакцинированного были проблемы с сердцем. Медики считают, что это могло стать причиной летального исхода.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскКоронавирусВакцинацияВакцина от коронавируса