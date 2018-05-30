В Кривом Роге хирург требовал крупную взятку за бесплатную операцию

Полицейские задержали медика-взяточника

В Кривом Роге 30 мая правоохранители задержали врача, который требовал взятку в размере 3,5 тысячи долларов за бесплатную операцию. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным полиции, хирургу грозит уголовная ответственность по ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды).

Врач может лишиться свободы на срок от двух до четырех лет.

Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник написал в Facebook, что инцидент произошел в 8-й городской больнице.

"Хирург на базе больницы, увеличивал силиконом грудь и исправлял носики, вроде, как у актрис из мексиканских сериалов", - добавил Колесник.

Скриншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области медсестра напоила подростка моющим средством.

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