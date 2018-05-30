У Кривому Розі хірург вимагав хабар за безкоштовну операцію

Поліцейські затримали медика-хабарника

У Кривому Розі 30 травня правоохоронці затримали лікаря, який вимагав хабар у розмірі 3,5 тисячі доларів за безкоштовну операцію. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

За даними поліції, хірургу загрожує кримінальна відповідальність за ст 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянка або отримання неправомірної вигоди).

Лікар може позбутися волі на строк від двох до чотирьох років.

Депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник написав Facebook, що інцидент трапився у 8-й міській лікарні.

"Хірург на базі лікарні, збільшував силіконом груди і виправляв носики, начебто, як у актрис з мексиканських серіалів", - додав Колесник.

Скріншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області медсестра напоїла підлітка миючим засобом.

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