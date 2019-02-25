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Крупный город может остаться без отопления: названа причина

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 14:19
Крупный город может остаться без отопления: названа причина
Коллаж РБК-Украина

Смеле грозит отключение отопления из-за долгов

Смеле (Черкасская область) грозит отключение отопления и уже в марте горожане могут остаться без теплоснабжения. Это связано со срывом графика погашения задолженности, сообщается на сайте национальной акционерной компании.

"Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март 2019 года. "Нафтогаз" предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако, производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризованной задолженности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент долг составляет немалую сумму - около 1,03 млн гривен. Поэтому в "Нафтогазе" власть города призывают рассмотреть данную проблему и принять необходимые меры.

Напомним, что в феврале жители Украины получили квитанции на оплату коммунальных услуг уже по новым тарифам. В среднем оплата коммуналки вытянет из карманов украинцев дополнительных 300-400 гривен. 

Мы писали о том, что киевлян ждет очередное поднятие тарифов.

А также рассказывали о том, как украинцев наказывают за долги по коммуналке. В некоторых случаях доходит даже до лишения украинцев квартир. 

Ранее сообщалось, что для того, чтобы расчитаться за коммунальные услуги, в Укране граждане стали чаще обращаться к конторам, предоставляющим быстрые кредиты

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