Не хватает денег: украинцы стали чаще брать кредиты на оплату коммуналки

Фото: коллаж РБК-Украина

Гражданам приходится переплачивать из-за процентных ставок

Для того, чтобы расчитаться за коммунальные услуги, в Укране граждане стали чаще обращаться к конторам, предоставляющим быстрые кредиты. В одной из подобрых организаций рассказали, что обычно на такие цели у них берут в долг сумму до 2 тысяч гривен, при этом не редко люди приходят, чтобы перекредитоваться, передают "Вести".

Отмечается, что займы на оплату коммуналки теперь составляют львину долю обращений.

Согласно данным анкетирования, часто клиенты целью получения денег указывают подарки, необходимостью оплатить лечение и сделать ремонт.

"Несколько реже берут займы на образование и покупку медикаментов. И совсем редко - на покупку одежды", - говорит менеджер одной из украинских микрокредитных организаций.

Также он рассказал, что пик обращений за кеш-кредитам обычно приходятся на периоды за несколько дней до получения зарплаты и аванса (это 1-3 и 15-20 числа).

Причиной того, что количество организаций по быстрым займам стремительно растет, является большой спрос на ссуды без справки о доходах. В то же время, гражданам приходится немало переплачивать - процентные ставки устанавливаются от 0,01 до 2,1% в день. В итоге за месяц при займе в 10 тысяч гривен может набежать до 16,3 тысяч гривен.

Напомним, ранее юрист рассказал Styler о том, как не попасть на крючок коллекторов.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине оптимистически смотрят на новшества в механизме монетизации субсидий для коммуналки - с 1 марта гражданам на карточки или наличными будут перечислять деньги для оплаты услуг ЖКХ - однако экономисты и политологи другого мнения. Они опасаются, что украинцы без должного контроля потратят средства на другие цели. Это автоматически приведет к росту задолженности за коммуналку.

Также сообщалось, что недавно в Житомире жители дома получили платежки за тепло, в которые также была учтена оплата за отопление мест общего пользования, но в их подъезде нет батарей.

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Видео: РБК-Украина