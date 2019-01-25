Деньги на коммуналку: украинцам рассказали о "подводных камнях" от монетизации субсидий

Фото: коллаж РБК-Украина

В первый месяц весны стартует эксперимент по выдаче средств получателям субсидий на оплату коммунальных услуг

В правительстве оптимистически смотрят на новшества в механизме монетизации субсидий для коммуналки - с 1 марта гражданам на карточки или наличными будут перечислять деньги для оплаты услуг ЖКХ - однако экономисты и политологи другого мнения. Они опасаются, что украинцы без должного контроля потратят средства на другие цели. Это автоматически приведет к росту задолженности за коммуналку, пишет "Сегодня".

Отметим, что в начала первого месяца весны период выплаты субсидии синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, люди будут получать эти средства одновременно.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, решение о старте монетизации субсидий наличными с марта было принято на совещании у президента при участии премьера, глав профильных министерств, представителей Пенсионного фонда, "Нафтогаза", "Укрпошты", общественных организаций и представителей ОСМД.

Фото: Андрей Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Тем, кому назначена субсидия с октября 2018 года, ее выдадут в наличной форме, а обратившимся за госпомощью с 1 января 2019 года ее будут выдавать в безналичной форме", - сказал он и добавил, что средства поступят на специальный счет в "Ощадбанке", а оттуда пойдут поставщикам газа, тепла, света, воды и прочее.

Рева заявил, что остальные 97,5% субсидиантов получат на руки живые деньги, которыми сможет рассчитаться за коммуналку.

По информации министра, ежемесячная сумма составляет 6 миллиардов гривен (средний размер субсидии в 1,5 тысячи умножили на 4 миллиона получателей госпомощи).

Рева заявил, что после старта с 1 января безналичного механизма теперь отрабатывают наличный: "в экспериментальном порядке всем выдадут деньги и посмотрят, как это будет работать".

Тем временем в директорате семьи и соцподдержки населения Минсоцполитики Украины на условиях анонимности заявили, что механизма выплат еще нет, он разрабатывается, поэтому рано говорить о том, кто получит субсидию наличными деньгами, а кто безналом.

"Возможно, выдадим живые деньги тем, кто имеет скидки на оплату комуслуг, возможно, всем субсидиантам", - рассказали в министерстве и добавили, что нужен контроль за оплатой услуг, "так как сейчас отобрать госпомощь, если субсидиант не будет платить за комуслуги, нельзя".

По мнению экономиста Александра Охрименко, введение контроля очень важно. К решению выдавать субсидиантам деньги на руки он отнесся позитивно, но опасается, что вскоре его отменят. Специалист привел пример США и страны ЕС, где субсидии отбирают у тех, кто один-два раза вовремя не заплатил.

"Без контроля опасаюсь резкого выброса денег на рынок, роста долгов по коммуналке и двукратного ускорения инфляции. В итоге монетизация может стать "одноразовой", - заявил он.

Фото: коллаж РБК-Украина

Политолог Руслан Бортник считает, что монетизация перед выборами окажется экспериментом, который уже в мае прикроют.

"Пройдут президентские выборы, поэтому власти, с большой вероятностью, вернутся к идее транзитных счетов. Но дополнительные наличные в кошельке для народа лучше, чем постоянные эксперименты с перечислением субсидий", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в январе 2019 года потребители газа, не имеющие счетчиков в квартирах, получили завышенные платежки. Эксперт объяснила, каким образом газовщикам удалось обмануть наивных украинцев.

Также мы писали о том, что те украинцы, которые получают зарплату "в конвертах" могут остаться без субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что ранее эксперты оценили риски снижения оплаты украинцами за коммунальные услуги на фоне роста тарифов и грядущей монетизации субсидий.

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Видео: РБК-Украина