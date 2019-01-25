Как газовщики "накрутили" украинцам январские платежки: стала известна схема

Коллаж РБК-Украина

Потребители смогут вернуть деньги, лишь инициировав массовые жалобы

В январе 2019 года потребители газа, не имеющие счетчиков в квартирах, получили завышенные платежки. Эксперт объяснила, каким образом газовщикам удалось обмануть наивных украинцев.

К примеру, если в декабре платежка для киевской семьи, в квартире которой зарегистрировано два человека, и они используют газ только для приготовления пищи, составила 73,39 грн, то в январе пришлось оплатить уже 167,56 грн.

Татьяна Бойко, эксперт по энергетическим вопросам, в эфире "ObozTV" объяснила, что украинцы стали жертвами уловки газовщиков, которые обратились в суд, и добились возвращения советских нормативов потребления.

Видео: ObozTV

Эксперт рассказала, что несколько лет назад, компании, предоставляющие газовые услуги, собрали средства в инвестиционных программах для установки квартирных счетчиков. Части украинцам все же установили счетчики. Тем же, у кого из газовых приборов только плита, счетчики не поставили. Собранные деньги уже потрачены, к сожалению, не на счетчики.

Теперь же газовщики выиграли Высший административный суд и вернули советские нормативы, которые, по мнению Татьяны Бойко, являются сильно завышенными. Но потребители, не имеющие счетчика, не могут доказать обратного.

Деньги украинцам никто не вернет, так как, с точки зрения закона, газовщики ничего не нарушили. Тут дело не в законности, а в моральном аспекте ситуации, утверждает эксперт.

Бойко считает, что правительство займется этой проблемой, если потребители поднимут шум и начнут массово жаловаться в НКРЭКУ.

Напомним, недавно эксперты оценили риски снижения оплаты украинцами за коммунальные услуги на фоне роста тарифов.

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