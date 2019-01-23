Облэнерго ошарашило украинца платежкой на 133 тыс. грн

Коллаж РБК-Украина

В пресс-службе учреждения объяснили, как это произошло

Жителю Сум пришла необычная квитанция за электроэнергию. Оказалось, что он должен заплатить за месяц 133 тысячи гривен. Об этом пишет издание 0542.ua.

Житель города Сумы регулярно подавал показания электросчетчика и делал это с помощью смс. Однако во время последнего информирования он допустил ошибку и вместо 4 цифр написал 5, что и привело к досадной ошибке. Система автоматически насчитала такую сумму, основываясь на тех данных, что подал потребитель.

Скриншот фото (0542.ua)

Сообщается, что первой странную цифру в квитанции заметила контролер ПАОЦ "Сумыоблэнерго", когда разносила платежки потребителям. Она захотела проверить корректность показаний счетчика электроэнергии, но к сожалению, доступ к нему получить не смогла. Ей пришлось оставить эту квитанцию в почтовом ящике потребителя.

Как отметили в пресс-службе "Сумыоблэнерго", если во время следующей подачи показаний счетчика электроэнергии, потребитель подаст правильные цифры, то система автоматически пересчитает и в феврале он получит квитанцию с нормальными суммами. Требовать у него покрытия такой большой суммы никто не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты бьют тревогу из-за того, что украинцы перестают платить за коммунальные услуги.

А также рассказывали о том, что украинцам продают скидки на коммунальные тарифы.