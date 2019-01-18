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Фискальная служба: за зарплату "в конвертах" будут лишать субсидий

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 14:12
Фискальная служба: за зарплату "в конвертах" будут лишать субсидий
Коллаж РБК-Украина

Правительство начало активную борьбу с нелегальным трудоустройством

Те украинцы, которые получают зарплату "в конвертах" могут остаться без субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в интервью "Обозревателю".

Представитель ГФС рассказал, что фискальная служба акивно сотрудничает с Министерством социальной политики в рамках борьбы с теневой экономикой.

Бамбизов утверждает, что ГФС будет обнаруживать лиц, которые работают неофициально, и передавать информацию о них в Минсоцполитики. А министерство в свою очередь будет сверять эти данные с информацией о получателях субсидий.

Евгений Бамбизов сказал, что если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает закономерный вопрос.

"Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и национальной полицией", – уточнил он он.

По словам представителя ГФС, в ведомстве очень рассчитывают, что работодатели проявят социальную ответственность по отношению к работникам.

 Кстати, недавно украинцам рассказали, что такое монетизация субсидий и как она будет внедряться.

Также мы писали о том, что министр социальной политики Андрей Рева рассказал, как будет внедряться монетизация субсидий.

Напомним, жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц - 120 млн гривен.

Видео: РБК-Украина

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