Фискальная служба: за зарплату "в конвертах" будут лишать субсидий

Правительство начало активную борьбу с нелегальным трудоустройством
Те украинцы, которые получают зарплату "в конвертах" могут остаться без субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в интервью "Обозревателю".
Представитель ГФС рассказал, что фискальная служба акивно сотрудничает с Министерством социальной политики в рамках борьбы с теневой экономикой.
Бамбизов утверждает, что ГФС будет обнаруживать лиц, которые работают неофициально, и передавать информацию о них в Минсоцполитики. А министерство в свою очередь будет сверять эти данные с информацией о получателях субсидий.
Евгений Бамбизов сказал, что если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает закономерный вопрос.
"Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и национальной полицией", – уточнил он он.
По словам представителя ГФС, в ведомстве очень рассчитывают, что работодатели проявят социальную ответственность по отношению к работникам.
Кстати, недавно украинцам рассказали, что такое монетизация субсидий и как она будет внедряться.
Также мы писали о том, что министр социальной политики Андрей Рева рассказал, как будет внедряться монетизация субсидий.
Напомним, жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц - 120 млн гривен.
Видео: РБК-Украина