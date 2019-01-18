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Фіскальна служба: за зарплату "в конвертах" будуть позбавляти субсидій

STYLERЖиття    18.01.2019 - 14:12
Фіскальна служба: за зарплату "в конвертах" будуть позбавляти субсидій
Колаж РБК-Україна

Уряд початок активну боротьбу з нелегальним працевлаштуванням

Ті українці, які отримують зарплату "в конвертах" можуть залишитися без субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов в інтерв'ю "Обозревателю".

Представник ГФС розповів, що фіскальна служба акивно співпрацює з Міністерством соціальної політики у рамках боротьби з тіньовою економікою.

Бамбізов стверджує, що ГФС буде виявляти осіб, які працюють неофіційно, і передавати інформацію про них у Мінсоцполітики. А міністерство в свою чергу буде звіряти ці дані з інформацією про одержувачів субсидій.

Євген Бамбізов сказав, що якщо людина, яка отримує субсидії, є офіційно непрацевлаштованою, виникає закономірне питання.

"Ми будемо співпрацювати з Держпраці, Мінсоцполітики та національною поліцією", – уточнив він.

За словами представника ГФС, у відомстві дуже розраховують, що роботодавці проявлять соціальну відповідальність по відношенню до працівників.

До речі, нещодавно українцям розповіли, що таке монетизація субсидій і як вона буде впроваджуватися.

Також ми писали про те, що міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, як буде впроваджуватися монетизація субсидій.

Нагадаємо, мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи фізосіб - 120 млн гривень.

Відео: РБК-Україна

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