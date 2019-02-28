Крым накрыла опасная эпидемия: жители паникуют

Корь распространяется в аннексированном Крыму

В аннексированном Крыму резко возросло число заболевших корью людей. В одном только Симферополе за несколько дней врачи зафиксировали почти 30 случаев опасной болезни. Большинство из заболевших - дети.

"На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в том числе 13 детей", - заявили в "администрации" города.

В то же время российские оккупанты начали в принудительном порядке вакцинировать крымчан. По словам "властей", эпидемия кори захлестнула общеобразовательные учреждения. При этом в школах прививочная кампания идет достаточно быстро, но с детскими садами ситуация хуже.

Кроме того, на прошлой неделе только в Симферополе было зарегистрировано десятки случаев гриппа. При этом опасная болезнь "скосила" девять беременных крымчанок.

Местные "власти" уже закрыли 50 классов из-за вирусной инфекции на карантин.

Напомним, что корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется очень высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже. Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте.

Напомним, что в России отличились выдумкой о кори и назвали США "неблагополучной страной".

Ранее мы писали о том, что заболеваемость корью в Украине уменьшилась на 15%.