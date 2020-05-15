Крым постигла экологическая катастрофа: шокируюшие фото

В Крыму пересохли все водохранилища полуострова
Оккупированный Россией Крым приблизился к экологической катастрофе вплотную. На полуострове пересохла самая главная водная артерия - Симферопольское водохранилище. Об этом в своем Twitter сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.
Кадры действительно шокируют. На них показано высохшее дно, где находятся скелеты рыб. Некоторое время назад водохранилище было заполнено водой. Сейчас же люди на полуострове оказались перед самой главной проблемой - отсутствии пресной воды.
"Симферополь, водохранилище. Зверь уже тут пушной", - иронично подписал блогер фото.
Симферопольское водохранилище – один из крупнейших искусственных водоемов полуострова. Раньше оно было полноводное и обеспечивало водой Симферополь и близлежащие населенные пункты.
Однако сейчас запасы в нем не то, что уменьшились - они катастрофически исчезли.
"Похожее критическое обмеление Симферопольского водохранилища наблюдалось 36 лет назад, весной 1994-го года. Лето тоже было очень засушливым. Дожди пошли только осенью", – поделился воспоминаниями житель Крыма Михаил Каширский в одном из интервью местным СМИ.
Как мы ранее писали, в аннексированном Крыму российские власти ликвидировали два заповедника.
Автор: Мария Соловей