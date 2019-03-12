Крым потерпает от страшной болезни: оккупанты винят Украину

Корь продолжает "косить" жителей аннексированного Крыма

В Крыму растет число заболевших корью. Как пишут местные СМИ, уже зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заболевания опасной болезнью. Больше всего инфицированных - в Симферополе, Севастополе и Бахчисарае.

При этом российские оккупанты твердят, что большинство крымчан "подхватили" корь после того, как посетили материковую часть Украины.

"Как в 2018 году, так и 2019 году зарегистрированы "импортированные" из Украины случаи заболевания корью, то есть достоверно установлено, что в период возможного заражения лица пребывали на территории Украины", - рассказывают оккупанты в комментариях пропагандистским изданиям.

Добавим, что корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется очень высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже. Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте.

Напомним, что в России недавно отличились выдумкой о кори и назвали США "неблагополучной страной".

Ранее Уляна Супрун развенчала мифы, которые связаны с корью. Она призвала не верить слухам, которые распространяют в интернете, а также попросила не заниматься самолечением и вовремя вакцинироваться.