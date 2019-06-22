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Крым стоит на пороге экологической катастрофы: все подробности

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 17:23
Крым стоит на пороге экологической катастрофы: все подробности
Крым находится на грани экологической катастрофы (иллюстративное фото: osce.org)

Оккупированный полуостров находится под угрозой

Крым сейчас находится на грани экологической катастрофы, поскольку на аннексированном полуострове могут закончится запасы воды в ближайшие пять-семь лет. Об этом заявил представитель президента Украины в "Автономной Республике Крым" Борис Бабин в эфире телеканала UATV.

По его словам, на территории Крыма начинается сухой период и в ближайшие годы атмосферные осадки будут уменьшаться. Поэтому воды на полуострове не будет.

Бабин считает, что это станет причиной остановки ряда предприятий Северного Крыма. Кроме того, данная ситуация станет причиной миграции населения из степной части Крыма.

Крым находится на грани экологической катастрофы (видео: YouTube/UATV Russian)

Напомним, что в жители Армянска снова жалуются на ухудшение самочувствия и плохую экологическую обстановку в городе. Стоит отметить, что в августе 2018 года город пострадал из-за выброса на местном химическом заводе "Крымский титан". Жители опасаются, что ситуация повторится.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове вода реки стала оранжевой. Жители города бьют тревогу, они утверждают, что в реку Уды попадает очень много отходов коксового завода, который находится в юго-западной части города.

Мы также писали о том, что в сети обнародовали шокирующие снимки Крыма, на которых видно, как оккупанты уничтожают деревья, жгут мусорные свалки, которые продуцируют выброс опасных для здоровья веществ.

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