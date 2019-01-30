Крымский мост уничтожает море: эксперт указал на новую проблему

В ближайшем будущем эта проблема приведет в упадок региона

Специалист, который почти двадцать лет проработал в портах Керчи, рассказал, что строительство моста спровоцировало ускорению давней проблемы. Об этом он сообщил в комментарии для издания "Керчь.ФМ".

Как объяснил эксперт, много лет в Керченском проливе существовала проблема – заиливание. Это естественный процесс, но на протяжении многих лет использовали очистку, и он происходил медленно. А вот с 2015 года темп заиливания существенно ускорился.

"В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть", - пояснил специалист.

Он отметил, что заиливание также создает преграды для судоходства в Керченском проливе, так как корабли садятся на мель.

"В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили", - рассказал эксперт.

Все это приводить к упадку морской отрасли Керчи, и специалист отметил, что в будущем это может серьезной проблемой.

"Уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов. И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5-летней давности. Многие лишились работы", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму возникла угроза серьезной экокатастрофы.

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