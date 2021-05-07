Куда пойти после майских: концерты в Киеве на любой вкус

В Киеве ослабили карантин. А это значит, что уже после майских праздников жители столицы и гости города смогут насладиться концертами любимых звезд.

Мы собрали топ лучших музыкальных мероприятий, которые пройдут в Киеве в ближайшее время и которые являются почти обязательными для посещения.

Mad Heads

14 мая, Docker Pub на Богатырской

Сюда - за ностальгическими эмоциями. Ведь 14 мая легенды украинского рока во главе с Вадимом Краснооким порадуют поклонников бессмертными хитами от "Надія є" до "Я на морі".



Макс Барских

15 мая, Osocor Residence

Безусловно самая стильная звезда украинского шоу-бизнеса Макс Барских в мае порадует масштабным концертом под открытым небом. Выступление артиста состоится в столичной резиденции Osocor, а гостей этого исключительного мероприятия ждет множество суперхитов, включая песню "Туманы", которая стала саундтреком к ленте "Плохие дороги", и свежая музыкальная работа Барских. Это Bestseller, записанный с певицей Zivert, который разрывает сегодня чарты многих стран.



THE ВЙО

20 мая, Docker Pub на Богатырской

Легендарная украинская регги-группа THE ВЙО не собирается сдавать позиций. Коллектив живет, выступает и готовится спеть любимые не одним поколением хиты "Зорі", "Ганджа" и "Моя космішна" 20 мая в Docker Pub.



SATORI и Mysterious Forest

22 мая, Osocor Residence

22 мая 1,5 га территории столичной резиденции превратятся в мистический лес. Здесь, среди фантастических инсталляций и впечатляющего декора будет выступать загадочная звезда SATORI. За необычным псевдонимом скрывается известный нидерландский электронный продюсер. 22 мая он окунет гостей в потустороннее и идеально дополнит мистическую атмосферу мероприятия своей нестандартной музыкой.

P.O.D.

25 мая, ЮБК (Труханов остров)

Легендарные ню-металлисты P.O.D. отпразднуют в Киеве 20-летие знаковой пластинки "Satellite". Приходите, чтобы услышать культовые боевики "Alive" и "Youth of the Nation".

Тоня Матвиенко

27 мая, Caribbean Club

27 мая волшебная Тоня Матвиенко представит программу "Мой первый юбилей", которая будет состоять из лучших песен в новых аранжировках. Приходите, чтобы вживую поздравить артистку и насладиться ее музыкой.



МONATIK

28 мая, Osocor Residence

Он показал самое масштабное и фееричное шоу на НСК "Олимпийский", создал собственную музыкальную корпорацию и продолжает радовать фанатов танцевальными суперхитами. Кажется, куда уже дальше? Но нет, MONATIK - не из тех, кто останавливается на полпути. В мае он готовит не менее яркое шоу под открытым небом - на территории столичной резиденции Osocor.



DOROFEEVA

5 июня, КВЦ Парковый

Раствориться в дофамине приглашает digital-открытие этого года DOROFEEVA. На июньском концерте Надя представит вживую дебютный EP "dofamin", который уже полгода возглавляет музыкальные чарты.



Laboratorium

5 июня, Secret Place

5 июня зарядиться неустанной энергией рейва предлагает Laboratorium. В этот вечер в секретном месте Киева будет греметь атмосферный электронный фестиваль при участии I HATE MODELS, JNO, PARALLX, #BSKD, ALEX SCHULTZ, HELETRON и SPALAH b2b KAMA.

Daniel Deluxe

6 июня, ЮБК (Труханов остров)

Один из известных авторов музыки к видеоиграм Daniel Deluxe выступит на берегу Днепра в Киеве этим летом. Электронный продюсер, который черпает вдохновение и эмоции из фильмов ужасов и трансляций из космоса, обещает погрузить меломанов в атмосферу мегаполиса будущего.

NILETTO

10 июня, StereoPlaza

Его хиты не покидают верхушки чартов. Его клипы набирают десятки миллионов просмотров. Его приглашают во все известные YouTube- и телевизионные шоу. Автор взрывного мегахита "Любимка" NILETTO сыграет большой концерт в столице.

ARTBAT x H.O.S.H.

11 июня, Osocor Residence

Им покорились не только верхушки чарты Beatport, но и вершины в буквальном смысле этого слова. Ведь в рамках знаменитого проекта Cercle ARTBAT играли на горе в Рио-де-Жанейро. Более того - к самому успешному за рубежом украинскому электронному проекту присоединится и знаменитый диджей и саунд-продюсер из Германии H.O.S.H.

Tequilajazzz

13 июня, ЮБК (Труханов остров)

Культовый альтернативный коллектив 1990-х Tequilajazzz во главе с Евгением Фёдоровым в который раз наведается в украинскую столицу. Несмотря на творческие перипетии, группа снова вместе, пишет новые песни и готова радовать музыкой киевских поклонников. Долгожданная встреча уже совсем скоро.