Куда пойти в октябре: главные события Киева

Афиша концертов Киева на октябрь 2019 (коллаж РБК-Украина)

Самые лучшие концерты октября в Киеве - в подборке Styler

Осень - самое время посетить мероприятия, на которые летом все не хватало сил или времени. Благо, в октябре в Киеве таких предостаточно. Что смотреть и кого слушать читайте в ежемесячном гиде от Styler.

Вселенная Тела

ВДНГ, 4 павильон

До 31 октября, 20:00

Стоимость: 350-400 грн (купить билеты)

Хотите отправиться в анатомическое приключение по человеческому организму? Узнать все тайны физической жизнедеятельности, увидеть как вредные привычки влияют на здоровье, что происходит с телом на протяжении жизни и познать секрет долголетия? Тогда вы просто обязаны посетить выставку “Вселенная Тела”, которая путешествует по всему миру и сейчас демонстрируется в Киеве. Экспонаты выставки – настоящие человеческие тела, забальзамированные специальным методом пластинации, который изобрел немецкий доктор Гюнтер фон Хагенс. Впервые экспозицию было представлено в 1995 году, и с тех пор её посетило более 50 миллионов человек. И вы можете приобщиться к этому шокирующему, но такому познавательному зрелищу.

Brunettes Shoot Blondes

Atlas

4 октября, 20:00

Стоимость: 350-990 грн (купить билеты)

Группа - музыкальная интернет-сенсация родом из Кривого Рога постепенно, но уверенно поднимается вверх по карьерной лестнице, начав с потрясающих вирусных видеоклипов и заканчивая участием в отборе на песенный конкурс «Евровидение». Они дошли до самого финала, но принципиально, из чувства творческой солидарности, отказались заменить скандально известную Maruv на самом конкурсе. Гибридный чудо-рояль с 20 инструментами, интерактивные видео-ролики, десятки популярных клипов и звание главных инди-рокеров страны - Brunettes Shoot Blondes приглашают вас на презентацию нового альбома в киевском клубе Atlas!

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

10-13 октября, с 14:00

Стоимость: 100-300 грн (купить билеты)

Осень – это не только холодный сезон, но и начало новой школьной поры, а значит – родители погружаются в суету приготовлений к учебному году и скорой зиме. И тут почти все сталкиваются с популярной проблемой – где найти комфортную, теплую и практичную одежду, которая при этом сможет подчеркнуть стиль ребенка, проявить его индивидуальность, будет красивой и яркой? К счастью, ответ на этот вопрос вы сможете найти на Junior Fashion Week в КВЦ Парковый. Здесь самые модные столичные бутики и более 20 лучших отечественных и зарубежных дизайнеров представят на подиуме свои коллекции осенне-зимней одежды. Быть модным – легко!

Photon x Promin`

Киностудия им. Довженко

13 октября, 22:00

Стоимость: 650-1200 грн (купить билеты)

С осенним холодом возвращается серия согревающих аудиовизуальных вечеринок от H2D и Smailov – Photon x Promin’. За их плечами выдающиеся диджей-сеты Modeselektor, Apparat и Telefon Tel-Aviv, так что после таких заявок на успех организаторы обязаны выйти с потрясным лайн-апом. И не подвели ведь! В этот раз хедлайнером станет резидент легендарного немецкого клуба Berghain Бен Клок, звезда электронной музыки Ellen Allien, украинский продюсер и диджей с мощными техно-битами Voin Oruwu и представитель настоящего электронного андеграунда DVS1. Отличная локация киностудии имени Довженко, световые инсталляции, новые грани восприятия звука и музыки, танцы до утра – это Photon x Promin’.

Lords of the Sound: Лучшее за 5 лет

Дворец “Украина”

18 октября, 19:00

Стоимость: 300-1250 грн (купить билеты)

Оркестр The Lords of the Sound приобрел невероятную популярность в Украине. Музыканты демонстрируют неординарный подход к оркестровой музыке в каждой своей программе, сочетая креативную оригинальность с мастерским исполнением. Особенно известен оркестр благодаря исполнению саундтреков к фильмам, которые любят и знают миллионы человек. На этот раз The Lords of the Sound подготовили программу песен из кинолент, ставших классикой кинематографа: Шерлок Холмс, Пираты Карибского моря, Матрица, Рокки, Игра Престолов, Профессионал, Мастер и Маргарита, Криминальное чтиво и много чего еще! Приходите услышать как любимые хиты воплощаются в эпическом звучании, чтобы раскрыть для себя новые аспекты уже давно знакомых мелодий.

Оля Полякова

Дворец Спорта

26 октября, 19:00

Стоимость: 799-2199 грн (купить билеты)

Оля Полякова – общепризнанная суперблондинка украинского шоу бизнеса, но ее образ прекрасной светловолосой женщины дополняют три октавы мощного голоса и прирожденный артистизм на сцене. Она любима, узнаваема и эпатажна, а ее новое шоу “Королева ночи” обещает поразить поклонников оригинальной постановкой, нарядами ручной работы в стиле бурлеск и новой концертной программой – больше песен, больше драйва, необыкновенных образов и неповторимой атмосферы настоящего праздничного карнавала! 26 октября Оля Полякова готовится выйти к столичной публике "на бис" со своим наиболее масштабным и красочным проектом.

Сара Брайтман

Дворец Спорта

27 октября, 19:00

Стоимость: 550-5900 грн (купить билеты)

Оперная суперзвезда Сара Брайтман выступит в Киеве в рамках мирового турне Hymn: Sarah Brightman In Concert. Певица отправилась в грандиозное путешествие со 125 концертами по всем континентам. Прекрасный голос, фантастической красоты декорации и сверкающие костюмы, которые для новой сценической постановки подготовил бренд Swarovski – три столпа, на которых держатся выступления Сары. Певица выступит с лучшими хитами, ариями и неоклассическими хоралами, включая новый, двенадцатый по счету, альбом “Hymn”, выпущенный в прошлом году и завоевавший первое место в авторитетном чарте Billboard Classical Crossover Album.

