Куда украинцы смогут поехать в отпуск: названы доступные страны

Украинцы смогут отдохнуть этим летом в ряде стран ЕС и не только, но нужно учитывать ряд важных нюансов, а с покупкой билетов эксперты советуют все же повременить.

Хотя предварительно Украина откроет международные перелеты уже с 15 июня, авиаэксперт Богдан Долинце рекомендует дождаться начала официальной работы авиакомпаний, прежде, чем приобретать билеты. Об этом эксперт рассказал в эфире канала "Украина 24".

"В целом можно ожидать запуск авиарейсов с начала июня, как внутренних, так и международных, однако если говорить о международных - будет ограниченный перечень стран. Пока лучше не спешить с покупкой билетов, лучше подождать, когда все авиакомпании начнут официально работать, чтобы избежать возврата денег, отмены рейсов", - говорит Долинце.

Что касается стран, то в их число входит Грузия, которая сделала заявление об открытии сезона для иностранных туристов с 1 июля.

Богдан Долинце говорит, что из вероятных направлений на лето 2020 - это Польша и скорее всего страны Балканского полуострова, где самая стабильная ситуация.

"Далее - Италия, Испания, возможно, Турция, но там пока много больных. Контролируемая ситуация на Кипре, он войдет во вторую волну открытия перелетов", - добавил эксперт.

Что касается правил пограничного контроля, то они тоже изменятся. В большинстве стран ЕС уже рассказали, что это будет либо самоизоляция, либо же платный тест на COVID-19 прямо в аэропорту.

"Также возможны механизмы, связанные с так называемым паспортом здоровья - за несколько дней делать тесты, результаты которых будут фиксироваться в документе, будет перечень стран, где принимаются такие документы. Стоит ожидать, что цена на билеты будет увеличена, но на сколько - пока рано давать прогнозы", - сказал Долинце.

Отметим, что в Турции уже рассказали о новых правилах приема туристов в гостиницах. Но порадовали новостью, что "шведский стол" будет. Правда, еда будет подаваться по-иному.

А вот Одесса уже готова принимать украинцев. Но цены на отдых в Железном порту, Затоке и самой Одессе очень высокие.