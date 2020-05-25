Куди українці зможуть поїхати у відпустку: названі доступні країни

Українці зможуть відпочити цього літа в ряді країн ЄС і не тільки, але потрібно враховувати ряд важливих нюансів, а з купівлею квитків експерти радять все ж почекати.

Хоча попередньо Україна відкриє міжнародні перельоти вже з 15 червня, авіаексперт Богдан Долінце рекомендує дочекатися початку офіційної роботи авіакомпаній, перш, ніж купувати квитки. Про це експерт розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Загалом можна очікувати запуск авіарейсів з початку червня, як внутрішніх, так і міжнародних, однак якщо говорити про міжнародні - буде обмежений перелік країн. Поки краще не поспішати з покупкою квитків, краще почекати, коли всі авіакомпанії почнуть офіційно працювати, щоб уникнути повернення грошей, скасування рейсів", - каже Долінце.

Що стосується країн, то до них належить Грузія, яка зробила заяву про відкриття сезону для іноземних туристів з 1 липня.

Богдан Долінце каже, що з імовірних напрямів на літо 2020 - це Польща і швидше за все, країни Балканського півострова, де найбільш стабільна ситуація.

"Далі - Італія, Іспанія, можливо, Туреччина, але там поки що багато хворих. Контрольована ситуація на Кіпрі, він увійде в другу хвилю відкриття перельотів", - додав експерт.

Що стосується правил прикордонного контролю, то вони теж зміняться. У більшості країн ЄС вже розповіли, що це буде або самоізоляція, або ж платний тест на COVID-19 прямо в аеропорту.

"Також можливі механізми, пов'язані з так званим паспортом здоров'я - за кілька днів робити тести, результати яких будуть фіксуватися в документі, перелік країн, де приймаються такі документи. Варто очікувати, що ціна на квитки буде збільшена, але на скільки - поки зарано давати прогнози", - сказав Долінце.

Відзначимо, що в Туреччині вже розповіли про нові правила прийому туристів у готелях. Але порадували новиною, що "шведський стіл" буде. Щоправда, їжа буде подаватися по-іншому.

А от Одеса вже готова приймати українців. Але ціни на відпочинок в Залізному порту, Затоці і самій Одесі дуже високі.