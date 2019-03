Культовые разбойники: UPark 2019 объявил нового хедлайнера

Die Antwoord (фото: пресс-служба)

Культовые разбойники южноафриканского рэп-рейва Die Antwoord выступят на фестивале 18 июля

Фестиваль UPark 2019 этим летом будут закрывать звезды южноафриканского хип-хопа, одна из самых вызывающих команд современности Die Antwoord.

Выходцы из Кейптауна, Тюдор Джонс (Ninja) и Йоланди Виссер (¥o-landi Vi$$er) мгновенно произвели фурор в интернете, стоило лишь им выпустить дебютный вирусный ролик "Enter the Ninja". Прославившись в конце 2000-х, Die Antwoord заставили весь мир обратить внимание на ЮАР, в особенности, на контркультурное движение Zef, послужившее вдохновением для творчества группы.

Die Antwoord - "Enter the Ninja"

Энергия этих ребят пробуждает от бессознательной спячки, а их стиль учит бесстрашию быть собой. На счету у группы четыре полноформатных альбома и десятки провокационных клипов, некоторые из которых не найти даже на просторах YouTube.

"Что будет твориться на летнем выступлении - невозможно предугадать, остается только догадываться", - говорят организаторы.

Die Antwoord - "BABY'S ON FIRE"

Напомним, UPark Festival 2019 пройдет 16,17 и 18 июля на территории просторного парка развлечений Sky Family Park. Среди уже заявленных исполнителей: SWMRS, Nothing But Thieves, BRING ME THE HORIZON, Pale Waves, Rag'n'Bone Man, Thirty Seconds to Mars, MØ. Еще часть музыкантов, которые дополнят список участников фестиваля, будут заявлены со временем.