Культовый ДИЛЯ представил "приятный" клип (видео)

ДИЛЯ (фото: пресс-служба)

Основная сюжетная линия клипа ДИЛИ - не виртуальное общения может быть прекрасным и приятным, а мир вокруг - дружественным и разноцветным. Стоит только выключить смартфон

Культовый украинский артист ДИЛЯ презентовал новый клип на песню "Так приємно".

Главные герои клипа - молодые люди, которые видят друг друга только через экраны устройств. Даже обнимая друг друга, влюбленные продолжают чатиться.

Но ведь мир не сошелся только на гаджетах. И они понимают это, когда в смартфонах разряжаются батареи. Без них молодые люди открывают для себя мир вокруг и радуются настоящему человеческому общению. Все это происходит на фоне великолепных пейзажей - киевского парка и оранжереи.

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"С появлением гаджетов мы все стали виртуально зависимыми и отдалились друг от друга. Сюжет клипа призывает оглянуться и увидеть, как прекрасен мир вокруг, как много есть пространство любви и творчества. Потому что гаджеты хоть и расширяют кругозор, ускоряют темп жизни и воруют у нас друг друга и время, которое мы могли бы проводить вместе. Время истекает, мы можем дарить больше тепла и внимания друг другу", - говорит ДИЛЯ.

Работа над клипом и сами съемки длились с начала лета. "Так приємно" - это дебютная работа команды SAL-studio. Сценарий, видео и монтаж клипа - первый авторский проект талантливого режиссера Сергея Крикуненко.

ДИЛЯ – Так приємно