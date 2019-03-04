Купил диплом за $350: выпускник ВУЗа рассказал детали инцидента (видео)

Скандал в николаевском ВУЗе из-за покупки диплома набирает обороты

Выпускник николаевской "могилянки", который купил диплом за 350 долларов и затем разорвал его, прокомментировали скандал. Этот инцидент произошел 1 марта во время вручения дипломов в актовом зале Черноморского Национального Университета им. Петра Могилы. После того, как скандал вызвал большой резонанс, парень на своем YouTube-канале записал видеообращение по этому поводу.

В первую очередь он предложил зрителям ознакомиться с роликом, который уже набрал более 70 тысяч просмотров. На кадрах показано, как парня столкнули со сцены. Затем он громко заявил, что заплатил за диплом 350 долларов, после чего его вытолкнули из помещения.

Молодой человек, комментируя новость об инциденте в СМИ, развенчал информацию от "очевидцев события" о том, что он был якобы в нетрезвом состоянии.

Видео: YouTube / Флора і Фауна

Выпускник заверил, что это абсурд - он вообще редко употребляет спиртное и почти не курит, как и не злоупотребляет "другими наркотическими веществами".

По его словам, в самом начале он намеревался выступить с речью, но после двух-трех слов заметил пристальные взгляды, а затем ему выключили микрофон.

Добавим, что в сети появилось данный видеололик, на котором показано, как ректоры пытается отобрать у выпускника микрофон.

Видео: YouTube / Nik Life

Парень заявил, что с ним уже связывались относительно инцидента журналисты и полиция.

"Буду стараться предоставлять вам самую свежую информацию", - пообещал молодой человек и добавил, что скандальная история будет и дальше набирать обороты.

В комментариях к его видеобращению пользователи сети просят парня дать более исчерпывающий ответ относительно ситуации:

"Очевидно что это была не полная речь. Что ты хотел сказать? Каковы были твои цели? Доволен ли ты результатом? Что тебе предъявляла полиция? Конкретнее пожалуйста!﻿"

"Так ты диплом купил или дипломную работу, але?"

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в Донецком медицинском университете, филиал которого сейчас в Кропивницком, произошел скандал - были отчислены 850 иностранных студентов из 20 стран по причине задолженности за обучение. После этого медики выступили с протестам - они заявили, что обучение оплачивали.

Также мы писали о том, что по данным Всемирного банка, ежегодно во всем мире дают, а значит и берут, $1,5 трлн взяток - около 2% глобального ВВП.