Курс доллара 2020: чего ожидать украинцам на следующей неделе

Курс доллара 2020, несмотря на все предостережения, будет оставаться стабильным на следующей неделе. С 15 по 21 июня сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты.

"Небольшое укрепление доллара в пятницу было ситуативным. Еще неделю курс останется в нынешнем коридоре 26,5-27 грн, но приблизится к нижнему пределу 26,5 грн/доллар", - сообщил Александр Охрименко изданию "Сегодня".

Олег Пендзин также уверен в стабильности ситуации и в том, что серьезных изменений происходить не будет. Национальный банк не допускает обесценивания гривны, при которой восстановление экономики проходило бы значительно быстрее.

"Столь низкий курс не соответствует потребностям украинской экономики, но выгоден иностранным финансовым спекулянтам. Экономических оснований для укрепления гривни сейчас нет", - прокомментировал эксперт.

Андрей Шевчишин подкрепил прогнозы своих коллег. Руководитель отдела аналитики ГК Forex club пояснил, что полученный от МВФ транш не повлиял на изменение доллара, поскольку уже был заложен в нынешней цене валюты.

"Крупных покупателей валюты, как резидентов, так и нерезидентов, на будущей неделе не предвидится, крупных продавцов - тоже. Но даже если они и выйдут на рынок, то ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк курс не опустит. Слишком крепкая гривня бьет по экспортерам, и так страдающим от низкого спроса на их продукцию, для оживления экономики надо бы ее ослабить ниже 27 гривен за доллар", - прокомментировал он.

Напомним, что в Минфине рассказали, когда ждать визит миссии МВФ в Украину.

Мы писали, что МВФ в своем меморандуме спрогнозировал рост курса доллара в Украине в 2020 году.