Курс долара 2020: чого чекати українцям на наступному тижні

Курс долара 2020, незважаючи на всі застереження, буде залишатися стабільним на наступному тижні. З 15 по 21 червня зберігається сприятливий період для купівлі готівкової валюти.

"Невелике зміцнення долара в п'ятницю було ситуативним. Ще тиждень курс залишиться в нинішньому коридорі 26,5-27 грн, але наблизиться до нижньої межі 26,5 грн/долар", - повідомив Олександр Охріменко виданню "Сьогодні".

Олег Пендзин також упевнений в стабільності ситуації і в тому, що серйозних змін не відбуватиметься. Національний банк не допускає знецінення гривні, при якій відновлення економіки проходило б значно швидше.

"Настільки низький курс не відповідає потребам української економіки, але вигідний іноземним фінансовим спекулянтам. Економічних підстав для зміцнення гривні зараз немає", - прокоментував експерт.

Андрій Шевчішин підкріпив прогнози своїх колег. Керівник відділу аналітики ГК Forex club пояснив, що отриманий від МВФ транш не вплинув на зміну долара, оскільки вже був закладений в нинішній ціні валюти.

"Великих покупців валюти, як резидентів, так і нерезидентів, наступного тижня не передбачається, великих продавців - теж. Але навіть якщо вони і вийдуть на ринок, то нижче порогової позначки в 26,5 грн/долар Нацбанк курс не опустить. Занадто міцна гривня б'є по експортерах, що й так страждають від низького попиту на їх продукцію, для пожвавлення економіки треба б її послабити нижче 27 гривень за долар", - прокоментував він.

Нагадаємо, що у Мінфіні розповіли, коли чекати на візит місії МВФ в Україну.

Ми писали, що МВФ у своєму меморандумі спрогнозував зростання курсу долара в Україні у 2020 році.