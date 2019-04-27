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Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок "взорвал" сеть

STYLERЖизнь    27.04.2019 - 14:22
Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок "взорвал" сеть
Новый тренд в оформлении пасок 2019 взорвал сеть (фото:

Новый тренд в оформлении пасхальных куличей буквально "взорвал" Instagram

В сети огромную популярность набирает новый тренд в оформлении пасок. Instagram буквально пестрит самыми неожиданными украшениями пасхальных куличей, многие оформляют свою выпечку съедобным жемчугом, маршмеллоу, орехами, пирожными и многим другим. STYLER собрал подборку самых удивительных пасхальных куличей 2019 года.

Паска, украшенная миндалем, фундуком и печеньем.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Новый тренд в оформлении пасок 2019 (фото: instagram.com/space_of_cakes)

Украшение паски маршмеллоу и жемчугом.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Новый тренд в оформлении пасок 2019 (фото: instagram.com/kateryna_voloshyna)

Декорирование с помощью разноцветного зефира и суфле, а также цукатов и желе.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Новый способ оформления пасок 2019 (фото: instagram.com/sladkiydom_ann)

Украшение с использованием шоколадных конфет, печенья, суфле и других сладостей.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Новый способ оформления пасок 2019 (фото: instagram.com/bijuly.sweets)

Шоколадная паска с украшением из вишен в сиропе и кусочков бисквита.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Новый тренд в оформлении пасок 2019 (фото: instagram.com/tanya_dermenzhy)

Украшение пасхального кулича при использовании сухих роз.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Как оформлять паски в 2019 году (фото: instagram.com/taos3)

Изделие оформлено орехами, сухофруктами и даже ветвями розмарина!

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Как украсить паску в 2019 году (фото: instagram.com/bilous_olha)

Массивное украшение паски сладостями, среди которых даже леденцы и поп-корн!

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Как украсить паску в 2019 году (фото: instagram.com/masha_kash25)

Украшение паски пряниками в глазури.

Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок &quot;взорвал&quot; сеть

Как украсить паску в 2019 году (фото: instagram.com/gala_i_kot)

Паски с украшенные гнездами с яйцами.

 

Тренды 2019 в выпекании пасок (фото: instagram.com/crow_food1)

Напомним, что сегодня - Великая суббота, в этот день принято давать милостыню всем просящим, а также простить всех обидчиков. Более подробно о традициях Страстной субботы - читайте в нашей статье

Ранее синоптик сделала предупреждение о погоде на Пасху. По данным Диденко украинцев 28 апреля ожидает гроза.

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