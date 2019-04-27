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Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок "підірвав" мережа

STYLERЖиття    27.04.2019 - 14:22
Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок "підірвав" мережа
Новий тренд в оформленні пасок 2019 підірвав мережу (фото:

Новий тренд в оформленні великодніх пасок буквально "підірвав" Instagram

У мережі величезну популярність набирає новий тренд в оформленні пасок. Instagram буквально рясніє найнесподіванішими прикрасами великодніх пасок, багато хто оформлюють свою випічку їстівним перлами, маршмеллоу, горіхами, тістечками і багатьом іншим. STYLER зібрав добірку найдивніших великодніх пасок 2019 року.

Паска, прикрашена мигдалем, фундуком та печивом.

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Новий тренд в оформленні пасок 2019 (фото: instagram.com/space_of_cakes)

Прикраса паски маршмеллоу і перлами.

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Новий тренд в оформленні пасок 2019 (фото: instagram.com/kateryna_voloshyna)

Декорування за допомогою різнокольорового зефіру та суфле, а також цукатів і желе.

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Новий спосіб оформлення пасок 2019 (фото: instagram.com/sladkiydom_ann)

Прикраса з використанням шоколадних цукерок, печива, суфле та інших солодощів.

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Новий спосіб оформлення пасок 2019 (фото: instagram.com/bijuly.sweets)

Шоколадна паска з прикрасою з вишень в сиропі та шматочків бісквіту.

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Новий тренд в оформленні пасок 2019 (фото: instagram.com/tanya_dermenzhy)

Прикраса паски при використанні сухих троянд.

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Як оформляти паски в 2019 році (фото: instagram.com/taos3)

Виріб оформлено горіхами, сухофруктами і навіть гілками розмарину!

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Як прикрасити паску в 2019 році (фото: instagram.com/bilous_olha)

Масивна прикраса паски солодощами, серед яких навіть льодяники і поп-корн!

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Як прикрасити паску в 2019 році (фото: instagram.com/masha_kash25)

Прикраса паски пряниками в глазурі.

Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок &quot;підірвав&quot; мережа

Як прикрасити паску в 2019 році (фото: instagram.com/gala_i_kot)

Паски з прикрашені гніздами з яйцями.

 

Тренди 2019 у випіканні пасок (фото: instagram.com/crow_food1)

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