"Лапы прочь от Украины": в Польше сорвали концерт ансамбля Александрова (видео)

Видео: YouTube/OKO.press

В Польше активисты сорвали выступление ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова в городе Быдгощ.

Как пишет местное издание OKO.press, после песни "Священная война" и танца с саблями Рафал Сушек и Михал Войцчук выбежали на сцену. Там они развернули транспаранты, на которых было написано "Кремлевский рашизм - вон за Дон" и "Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу". Акция поляков сопровождалась возгласами: "Лапы прочь от Украины".

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Кроме того, один из активистов перевернул российский триколор, когда выбегал на сцену.

Через некоторое время активистов со сцены увела охрана.

В комментариях к видео пользователи из Украины благодарят братьев-поляков за поддержку.

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Напомним, в Киеве хотели сорвать выступление популярного украинского певца Макса Барских.

Ранее мы писали о том, что на концерте Насти Каменских в Харькове неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом.

Видео: РБК-Украина