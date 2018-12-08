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"Лапи геть від України": у Польщі зірвали концерт ансамблю Александрова (відео)

STYLERЖиття    08.12.2018 - 15:25

Відео: YouTube/OKO.press

У Польщі активісти зірвали виступ ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова в місті Бидгощ.

Як пише місцеве видання OKO.press, після пісні "Священная война" і танцю з шаблями Рафал Сушок і Міхал Войцчук вибігли на сцену. Там вони розгорнули транспаранти, на яких було написано "Кремлівський рашизм - геть за Дон" і "Слава українцям, які боряться за вашу і нашу свободу". Акція поляків супроводжувалася вигуками: "Лапи геть від України".

&quot;Лапи геть від України&quot;: у Польщі зірвали концерт ансамблю Александрова (відео)

Скріншот

Крім того, один з активістів перекинув російський триколор, коли вибігав на сцену.

Через деякий час активістів зі сцени вивела охорона.

У коментарях до відео користувачі з України дякують братам-полякам за підтримку.

&quot;Лапи геть від України&quot;: у Польщі зірвали концерт ансамблю Александрова (відео)

Скріншот

Нагадаємо, в Києві хотіли зірвати виступ популярного українського співака Макса Барських.

Раніше ми писали про те, що на концерті Насті Каменських у Харкові невідомі розпилили балончик зі сльозогінним газом.

Відео: РБК-Україна

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