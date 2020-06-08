Лето пришло: на видео показали ажиотаж на украинском курорте

С 6 июня в Украине наступило долгожданное лето, столбики термометров показали около +30 градусов и летняя пора вступила в свою законную силу. Люди после ослабления карантина пытаются планировать свои поездки на местные украинские курорты. Не теряет своей популярности много лет курортная Кирилловка. С наступлением лета туда уже потянулись туристы.

В Кирилловке отдыхающие начали приезжать на базы отдыха и в частные пансионаты, заработали продуктовый и товарный рынки. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Сообщается, что особо много отдыхающих было на Федотовой косе, где владельцы баз отдыха расставляли шезлонги на расстоянии около двух метров, соблюдая санитарные нормы.

К морю начали ехать жители Полтавы, Харькова, Днепра. В отличие от прежних лет, когда центральный пляж забит отдыхающими, в этом году, их не так много. Но это пока что.

Как обстоят дела в Кирилловке сейчас (YouTube)

Если судить по веб-камерам, размещеным в Кирилловке, то сейчас там людей не так уж и много. На косе заработали торговые точки, чебуречные и даже аттракционы.

В Кирилловке заработали кафе и аттракционы (фото: ria-m.tv)

Как мы ранее писали, куда можно будет полететь на отдых летом 2020 года из Украины.