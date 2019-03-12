Ливень со снегом: новая стихия накроет большую часть Украины

Погода в Украине 12 марта принесет дожди со снегом (фото: GettyImages)

Погода в Украине во вторник значительно ухудшится

Погода в Украине во вторник, 12 марта, на значительную территорию страны принесет новую стихию - ветер стихнет, но на смену придут дожди со снегом, местами - ливни, передает Украинский гидрометцентр.

На Западе и Севере ожидается небольшой дождь со снегом. В большей части южных областей, а также на Луганщине и Харьковщине умеренный дождь вперемешку со снегом.

В Центре - без осадков, а в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму будут сильные ливни вперемешку с дождем.

Ветер северо-западный, в южной и восточной частях с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, ночью на севере Левобережья порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха значительно снизится, по сравнению с почти жарким прошлой неделей.

На Западе днем от +3 до +6 градусов, немного теплее будет в Закарпатской области (от +7 до +9 градусов). В северных областях сегодня будет от +3 до +5 тепла. На Востоке и в Центре +4... +6 градусов. На Юге и в Крыму будет от +4 до +7 выше нуля.

Погода в Украине 12 марта принесет дожди со снегом (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

В Киеве 12 марта пройдет небольшой снег с дождем. Температура днем от +4 до +6 градусов. Ветер - 7-12 метров за секунду.

К слову, 11 марта прямо в центре Киева упала крыша с жилого дома. В результате ЧП было повреждено несколько авто и сорваны электропровода.

Также мы показывали страшные последствия урагана, который пронесся Украиной.

Напомним, в Виннице от падения дерева из-за штормового ветра погибла 12-летняя девочка.